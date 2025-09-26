TFF VAR Direktörü, tartışmalı pozisyonları tek tek değerlendirdi

Hakem Gelişim Direktörü Dr. Vitor Melo ve TFF VAR Direktörü Joao Capela, Süper Lig'de geçen hafta akıllarda kalan pozisyonları TRT Spor'da değerlendirdi.

Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo: FIFA'nın tıbbi ekibinden aldığımız rapora göre, sahaya giren sağlık görevlilerinin yüzde 97'si gereksiz giriş. Yani çok büyük bir sakatlık yok.

Joao Capela: 'VAR' hakem değildir. 'VAR' çok açık ve yanlış bir karar verilmişse hakemi uyarır. Eğer pozisyon hakemin yorumuna açık bir pozisyonsa 'VAR' müdahale etmez.

Trabzonspor - Gaziantep FK maçında Arda Kardeşler'in oyunu durdurduğu pozisyon:

Vitor Melo Pereira: Burada sahada verilmesi gereken bir karar bu. Serbest vuruş açık; Trabzonsporlu oyuncunun oyunu hızlıca başlatma hakkı vardır. Top hareketli mi değil mi diye bakarsınız, disiplin uygulaması var mı sarı veya kırmızı kart söz konusu mu ona bakarsınız. Burada hakemin hatası var çünkü faulün olduğu yer ile oyunun başlatıldığı yer çok uzak değil. Bir de çok açık gol pozisyonu var, o da başka bir mesele. Burada ümit vadeden bir atak başlıyor.

Fenerbahçe-Alanyaspor maçında tartışılan pozisyonlar

Joao Capela: Jayden Oosterwolde'nin yerde kaldığı pozisyon açık ve bariz bir hata değil. Güven Yalçın'ın eline çarpan top vücuttan sekerek geliyor, açık bir elle oynama değil.

Joao Capela: Fenerbahçe maçındaki son pozisyon, sahada zor görülebilecek bir pozisyon hakem tarafından. Buradan hücum oyuncusuna sarılmış kollarla. Burada her iki oyuncu da topun dışında. Savunma oyuncusu iki koluyla sarılmış durumda. Ama burada arkadan ittirirseniz ileri düşersiniz fakat sarılma noktasında ileriye düşmezsiniz. Bu bariz bir hata değil. Burada penaltıyı verirseniz de tartışılabilir vermese de tartışılabilir. Oyuncunun düşüşü doğal değil.

Trabzonspor'un Fenerbahçe maçında iptal edilen golü

Joao Capela: Paul Onuachu'nun iptal edilen golünde faul sebebiyle 'VAR' müdahalesi doğru. Onuachu'nun pozisyonunda kolunun yüze gelmesi gibi bir durum var, açık. Burada faulu yapan oyuncu ile golü atan oyuncu aynı, bu bizim için önemli. Burada yüze gelen teması görüyorsunuz. Tabii ki de niyeti okumuyoruz. Futbol niyet oyunu değildir, gerçeklerin oyunudur. Açık bir kanıt var. Dolayısıyla VAR müdahalesi doğrudur.

Galatasaray - Alanyaspor maçında Lucas Torreira'nın gördüğü sarı kart

TFF VAR Direktörü Joao Capela: Muleka'nın sol ayağı yerde, Torreira ise tabanıyla beraber bileğe bastı. Bu geleneksel olarak ayağa basma. Bu sarı kart ve serbest vuruş. Hakem Yasin Kol doğru karar verdi.

Başakşehir maçında Orkun'un gördüğü kırmızı kart

TFF VAR Direktörü Joao Capela: Orkun Kökçü'nün şiddetli hareketi gerekçesiyle kırmızı kart doğru. Beşiktaş-Başakşehir maçındaki pozisyonda Orkun Kökçü, ayağıyla beraber ekstra bir hareket yaparak rakibin yüzüne vuruyor. Biz bunu şiddetli hareket olarak ele alıyoruz. Bu çok açıkça müdahale edilmesi gereken bir şey. Bu normal hareket değil. UEFA ve FIFA için oyuncunun fiziksel bütünlüğünün korunması çok önemli. Futbolda şiddet eylemine müsaade edilmez. Kanıt ve olgusallık var. Ayağıyla beraber ekstra bir hareket yaparak rakibinin yüzüne vurdu Orkun. Bunu biz vahşice, şiddetli hareket olarak ele alıyoruz. Bu çok açık bir şekilde müdahale edilmesi gereken bir pozisyon. İki ayağını alıp döndürüyor ve yüze vuruyor. Yoğunluğu, hareketi görüyoruz, ekstra bir hareket. Bu normal bir hareket değil. İnsan orada böyle bir hareket yapmaz. Bu açık.

Joao Mario'nun Eyüpspor maçında beklediği penaltı pozisyonu

Joao Capela: João Mário'nun pozisyonunda 'VAR' penaltı olmadığını düşündü, bu yüzden ofsayta bakılmadı.

Göztepe - Fenerbahçe maçında Jhon Duran'ın gördüğü sarı kart

TFF VAR Direktörü Joao Capela: Burada ekstra bir hareket var. Rakibin yüzüne dirsek attı Duran. Ekstra dirsek hareketini çok açık bir şekilde görüyoruz. Hakemin sarı kartı doğru değil, kırmızı kart incelemesi, müdahalesi yapması lazımdı VAR'ın. Kılavuzlara göre VAR'ın müdahale etmesi lazımdı. Biz fiziksel bütünlükte oyuncuyu korumak zorundayız. Ekstra bir hareket var, burada Duran rakibe dirsek atıyor. Ekstra dirsek hareketini görüyorsunuz.