Tartışmasız ligin en iyisi

Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'le berabere kalan G.Saray'da tribünler Muslera'ya tepki gösterdi. Maç içerisinde ıslıklanan Uruguaylı eldiven, bitiş düdüğü çalar çalmaz eldivenlerini çıkarttı ve hocası Okan Buruk'a 'bitti' işareti yaparak soyunma odasına gitti. Bir kısım taraftar destek için Nando'yu çağırsa da bu talep karşılık bulmadı. 2011-12 başında G.Saray'a imza atan ve toplam 17 kupa kazanan Fernando Muslera'nın Süper Lig'de 2015-16 sezonundan bu yana gösterdiği performans bu ıslıkların haksız olduğunu kanıtlar nitelikte.

GEÇEN YIL 137 KURTARIŞ YAPTI

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan CimBom'da Muslera, 60'ı ceza sahası içinden olmak üzere 137 kurtarış yaptı. Bu alanda ligde 9. sırada yer alan tecrübeli edliven, 17 maçı gol yemeden bitirdi ve 1 penaltıyı önledi. Zirvede tamamlanan 2022- 23'te de 44'ü ceza sahası içi, toplam 82 golü önledi. En çok kurtarış yapan 6. kaleci oldu ve 16 maçta kalesini gole kapadı. Bu sezonlarda Nelsson, Abdülkerim stoper ikilisi ile oynayan G.Saray, daha az pozisyon veren bir takım görüntüsündeydi.

SADECE 3 SEZON GERİDE KALDI

G.Saray'ın ligi 13. tamamladığı 2021-22'de 79 kurtarış, 8 gol yemeden bitirilen maç, 1 penaltı engelleme ve 49 ceza sahası içinden kurtartış istatistiklerini yakalayan Muslera, o sezon ligde 15. sırada yer aldı. Sakatlığı nedeniyle ligde 22 maçta kaleye geçtiği 2020- 21 sezonunda 20. sırada kalan Uruguaylı, sonraki 3 sezonda ilerleyen yaşına rağmen diğer üç büyük takımın kalecilerine göre geride kalmadı. Kurtarış sayısı bakımından 2019-20'de Altay Bayındır ve Uğurcan'ın arkasında kalan Nando, 2018- 19'da Karius ve 2017-18'de Onur Kıvrak ile Beşiktaşlı Fabri'nin gölgesinde kaldı.