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Spor

Taşkın Çalış Menemenspor'da kaldı

Menemenspor ile sözleşmesi sona eren Taşkın Çalış, İzmir ekibinin yönetimiyle yeniden masaya oturdu ve yapılan pazarlıklar olumlu sonuçlandı.

DHA29 Ağustos 2020 Cumartesi 11:46 - Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 11:46
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TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor sezon sonu sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan kaptanı Taşkın Çalış'la anlaştı. Deneyimli oyuncuyla masaya oturan yönetim, Taşkın'la yapılan pazarlıklarda orta yolu buldu. Yeniden Menemen'e gelen 27 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalandığı bildirildi.

Son 3 senedir sarı-lacivertlilerde top koşturan Taşkın Çalış istikrarlı görüntüsüyle dikkat çekti. Menemenspor'da 2018-2019 sezonunda 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşayan orta saha oyuncusu geçen sezon 1'inci Lig'de 27 maçta sarı-lacivertli formayı giydi. Toplam 2386 dakika sahada kalan Taşkın 3'er gol atıp asist yaptı.

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