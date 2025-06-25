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Spor

Tatilde transfer görüşmesi! Brezilya'da Fred'e sürpriz teklif

Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası Fred için yeni bir gelişme yaşandı. Tatil için ülkesinde bulunan Brezilyalı futbolcuya transfer teklifinde bulunulduğu öne sürüldü.

Haber Merkezi25 Haziran 2025 Çarşamba 20:07 - Güncelleme:
Tatilde transfer görüşmesi! Brezilya'da Fred'e sürpriz teklif
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Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de ikinci sezonunu tamamlayan Fred'e Brezilya'dan talip çıktı. Globo'nun haberine göre Atletico Mineiro yöneticileri, Brezilya'da tatilini sürdüren Fred ile bir araya geldi ve oyuncuya transfer teklifinde bulundu.

Fred, 2027 yılına kadar süren sözleşmesini sarı lacivertlilerde tamamlamaya karar verdiğini Atletico Mineiro'ya bildirdi. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Fenerbahçe'de 80 maça çıkarken 8 gol, 16 asist yaptı.

Fred, 2023 yılında Premier Lig ekibi Manchester United'dan 9.75 milyon euroya transfer edilmişti.

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