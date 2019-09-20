Tatmin edici olmayan beraberlik
BELÇİKA basını, 0-0’lık Club Brugge-G.Saray maçına geniş yer ayırdı.
STAR
BELÇİKA basını, 0-0’lık Club Brugge-G.Saray maçına geniş yer ayırdı.
RTBF: Brugge, Galatasaray’a karşı tatmin edici olmayan bir beraberlik aldı. Üçüncülük yolunda daha iyisini hak ediyordu.
Le Soir: Brugge büyük bir hayal kırıklığı ile başladı.
HLN Belçika: Kazanmak için daha kaç fırsat yakalayacaksınız. Brugge iyi oynadı ama ileri uçta öne çıkan oyuncu olmadı. Diagne son çeyrekte önemli bir rol üstlendi.
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