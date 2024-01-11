İSTANBUL 7°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ocak 2024 Perşembe / 1 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,0105
  • EURO
    33,0759
  • ALTIN
    1962.87
  • BIST100
    7928.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tatum-Brown ikilisi 80 sayı attı, Celtics kazandı
Spor

Tatum-Brown ikilisi 80 sayı attı, Celtics kazandı

NBA ekibi Boston Celtics, uzatmaya giden maçta Minnesota Timberwolves'u Tatum-Brown ikilisinin attığı 80 sayı ile, 127-120 mağlup etti.

AA11 Ocak 2024 Perşembe 10:14 - Güncelleme:
Tatum-Brown ikilisi 80 sayı attı, Celtics kazandı
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, uzatmaya giden maçta Minnesota Timberwolves'u 127-120 mağlup etti.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Jayson Tatum'un 45, Jaylen Brown'ın 35 sayıyla oynadığı maçta Celtics, rakibini 7 sayı farkla yenerek bu sezon 29. galibiyetini elde etti.

Sahasındaki 18 maçı da kazanan Celtics, tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza attı.

Ev sahibi ekipte Jrue Holiday 12 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, Derrick White 9 sayı, 6 ribaunt, 6 asistle galibiyete katkıda bulundu.

Karl-Anthony Towns'ın 25 sayı, 13 ribaunt, Naz Reid'in 19 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptığı konuk takımda, Anthony Edwards 29 sayı kaydetti.

ALPEREN, İKİNCİ YARIDA AÇILDI

Chicago Bulls, sahasında ağırladığı Houston Rockets'ı uzatmada 124-119 yenerek üst üste üçüncü galibiyetine uzandı.

Bulls'ta Coby White 30 sayı, 8 asistle oynarken, Zach Lavine 25 sayı, 13 ribaunt, Nikola Vucevic 18 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptı.

Rockets'ta forma giyen ve ilk yarıda skor üretemeyen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün ikinci yarıdaki 25 sayı, 9 ribaunt, 5 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

WEMBANYAMA'DAN İLK "TRİPLE DOUBLE"

Deplasmanda Detroit Pistons'ı 130-108 yenen San Antonio Spurs, 5 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

Spurs forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, 11 sayı, 6 ribaunt, 3 asistlik performans sergilerken, Victor Wembanyama 16 sayı, 12 ribaunt, 10 asistle NBA kariyerinin ilk "triple double"ını yaptı.

Pistons'ta Jalen Duren 21 sayı, 12 ribaunt, Bojan Bogdanovic ve Jaden Ivey 19'ar sayı kaydetti.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Sacramento Kings: 98-123

Indiana Pacers-Washington Wizards: 112-104

Detroit Pistons-San Antonio Spurs: 108-130

Boston Celtics-Minnesota Timberwolves: 127-120 (uzatmada)

Atlanta Hawks-Philadelphia 76ers: 139-132 (uzatmada)

Miami Heat-Oklahoma City Thunder: 120-128

Chicago Bulls-Houston Rockets: 124-119 (uzatmada)

Golden State Warriors-New Orleans Pelicans: 105-141

Utah Jazz-Denver Nuggets: 124-111

Los Angeles Clippers-Toronto Raptors: 126-120



Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.