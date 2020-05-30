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Spor

Tayfun Korkut: ''Fenerbahçe'den teklif almadım''

Adı sık sık Fenerbahçe'yle anılan teknik direktör Tayfun Korkut'an canlı yayında açıklama geldi. 46 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe'den teklif almadığını söyledi.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 23:29 - Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 23:29
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Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine adım atan ve Almanya'da köklü kulüpleri çalıştıran Tayfun Korkut, hakkında çıkan Fenerbahçe iddialarına canlı yayında cevap verdi.

46 yaşındaki teknik adam, S Sport canlı yayınında merak edilenleri yanıtlarken, "Türkiye'de bir takım çalıştırmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Kulübün ve benim düşüncelerimin bir araya gelmesi lazım. Onu sağlayabilirsek her şey olabilir" cevabını verdi.

"F.BAHÇE CAMİASINA BÜYÜK SAYGIM VAR"

Tayfun Korkut, Fenerbahçe iddialarıyla ilgili ise, "Fenerbahçe ile görüşmedim. Teklif de almadım. Herhangi bir yorum da yapmadım. Fenerbahçe camiasına karşı büyük bir saygım var çünkü. Herhangi bir spekülasyona yol açmak istemediğim için bu konuda yorum yapmam doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

Futbolculuk döneminde Fenerbahçe forması da giyen Tayfun Korkut, teknik direktörlük kariyerinde ise sırasıyla A Milli Takım, Hannover, Kaiserslautern, Leverkusen ve Stuttgart'ta görev yaptı.

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