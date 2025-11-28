Tayfur Bingöl: 15 gol sözüm var, tamamlayacağım

Kocaelisporlu oyuncu Tayfur Bingöl, maçın ardından yaptığı açıklamada, "2 gol kaçırdım. Ama sözüm var. 15'i tamamlayacağım" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kocaelispor, sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Tayfur Bingöl basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Üst üste goller kaçıran Tayfur Bingöl, "Selçuk Hoca'ya, ekibine, başkana, yönetimimize, Kocaelispor taraftarımıza teşekkür ederiz. Çok güzel bir seri yakaladık. Tüm takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Yarın iznimiz var. Bu başarıyı kutlayacağız. Size de teşekkür ederiz. Hepinize çok seviyoruz. 2 tane de gol kaçırdım. 15'i de tamamlayacağım. Bunun da sözünü verdim Hepinizi seviyorum" dedi.