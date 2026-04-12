İSTANBUL 15°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Nisan 2026 Pazar / 25 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6304
  • EURO
    52,5769
  • ALTIN
    6812.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tayfur Bingöl: Maç öncesi açıklamalar bizi daha çok motive etti
Tayfur Bingöl: Maç öncesi açıklamalar bizi daha çok motive etti

Galatasaray deplasmanında alınan puanın ardından konuşan Tayfur Bingöl, Petkovic'e yaptığı asistle katkı sağladığını belirtirken, güçlü rakip karşısında elde edilen sonucun kendileri için değerli olduğunu ifade etti.

HABER MERKEZİ12 Nisan 2026 Pazar 22:49 - Güncelleme:
ABONE OL

Kocaelispor'da forma giyen Tayfur Bingöl, Galatasaray ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Tayfur Bingöl "Bruno Petkovic'e güzel bir asist yaptım. O da çok güzel değerlendirdi. Alnımızın akıyla çok güzel 1 puan aldık.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım, güçlerini biliyorduk. Selçuk Hoca'ya, ekibine, yönetime teşekkür ederiz. Çok güzel 1 puandı bizim için..." dedi.

"BİZİ MOTİVE ETTİ!"

Maç öncesi açıklamalarla ortamın gerilmesi hakkında gelen soru üzerine Tayfur Bingöl "Maç öncesi açıklamalar bizi daha çok motive etti. Sahada elimizden geleni yaptık. Maç öncesi gerilim bizi etkilemez, motivasyonumuzu arttırır. Galatasaray'a yolunda başarılar dilerim." ifadelerini kullandı

ÖNERİLEN VİDEO

İkinci el elektronik piyasasında ''Beyaz liste'' dönemi başlıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.