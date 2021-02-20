Tayfur Bingöl: Oyunu domine ettik!

20 Şubat 2021 Cumartesi 21:43 - Güncelleme: 20 Şubat 2021 Cumartesi 21:43

Oyunu domine ettiklerini söyleyen Tayfur Bingöl, "Gol pozisyonları bulduk, atamadık. İkinci yarıda oyunu domine ettik. 1-0 kaybettik. Alanyaspor olarak üst sıralarda kalmaya devam edeceğiz." dedi.

Onyekuru'yu çok rahat durdurabileceği için görev aldığını dile getiren Tayfur, "Onyekuru, ligimizin en hızlı oyuncularından bir tanesi. Onu çok rahat durduracağım için hoca bana görev verdi. Onyekuru'yu durdurdum. Galatasaray geri çekilince tam olarak ofansa katkı verdim. Sonuçlandıramadık." ifadelerini kullandı.