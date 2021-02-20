İSTANBUL 6°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2021 Cumartesi / 8 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9862
  • EURO
    8,4705
  • ALTIN
    400.016
  • BIST100
    1560.34
Spor

Tayfur Bingöl: Oyunu domine ettik!

Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Alanyaspor'da Tayfur Bingöl, karşılaşmanın ardından konuştu.

20 Şubat 2021 Cumartesi 21:43 - Güncelleme: 20 Şubat 2021 Cumartesi 21:43
ABONE OL

Oyunu domine ettiklerini söyleyen Tayfur Bingöl, "Gol pozisyonları bulduk, atamadık. İkinci yarıda oyunu domine ettik. 1-0 kaybettik. Alanyaspor olarak üst sıralarda kalmaya devam edeceğiz." dedi.

Onyekuru'yu çok rahat durdurabileceği için görev aldığını dile getiren Tayfur, "Onyekuru, ligimizin en hızlı oyuncularından bir tanesi. Onu çok rahat durduracağım için hoca bana görev verdi. Onyekuru'yu durdurdum. Galatasaray geri çekilince tam olarak ofansa katkı verdim. Sonuçlandıramadık." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.