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Spor

Tayfur Bingöl: Talisca, aşkı paraya tercih etmiş

Beşiktaş forması giyen Tayfur Bingöl, Anderson Talisca ile ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu.

5 Aralık 2023 Salı 20:46 - Güncelleme:
Tayfur Bingöl: Talisca, aşkı paraya tercih etmiş
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Beşiktaş forması giyen Tayfur Bingöl, Anderson Talisca için yaptığı yorumla sosyal medyayı salladı.

Sosyal medyada bir kullanıcı, Anderson Talisca'yla ilgili olarak, "Parasız yaşanmaz... Paran varsa eşin var, paran varsa dostun var, paran varsa kariyerin var. Paran varsa mutluluk var" şeklinde bir açıklama paylaştı.

Tayfur Bingöl, bu açıklamanın altına, "Aşk'ı paraya tercih etmiş üzücü" cevabını yazdı.

Beşiktaşlı taraftarlar Tayfur Bingöl'ün bu cevabına çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.

AL NASSR'DA KARİYERİNİ SÜRDÜRÜYOR

2016-2018 yılları arasında kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca, kariyerine Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da devam ediyor.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Brezilyalı yıldız, Beşiktaş'ta 80 maçta 37 gol, 14 asistlik performans sergilemişti.

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