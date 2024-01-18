İSTANBUL 15°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ocak 2024 Perşembe / 8 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,1433
  • EURO
    32,8997
  • ALTIN
    1948.73
  • BIST100
    8090.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Tayfur Bingöl transferine FIFA engeli

Son zamanlarda adı sık sık Konyaspor ile anılan Beşiktaş'ın genç oyuncusu Tayfur Bingöl'e, transferde FIFA engeli çıktı.

18 Ocak 2024 Perşembe 10:35 - Güncelleme:
Tayfur Bingöl transferine FIFA engeli
ABONE OL

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı ancak gösterdiği performansla taraftarların eleştiriği odağı haline gelen Tayfur Bingöl'e, Konyaspor talip olmuştu.

FIFA ENGELİ ÇIKTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Tayfur Bingöl, Beşiktaş'ta kaldı.

Konyaspor'un kadrosuna katmak istediği Tayfur Bingöl için FIFA Talimatları gereği tüm görüşmeler sona erdi.

FIFA Talimatlarına yer alan Madde 11 / 4 - Transfer ve Tescil maddesine göre, bir futbolcunun bir sezonda yalnızca iki takıma tescil edilebilmesinden dolayı transfer iptal oldu.

15 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 15 resmi maçta süre bulan Tayfur Bingöl bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.