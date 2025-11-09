İSTANBUL 23°C / 14°C
Spor

Tayfur Bingöl: Umarım sezon sonu Osimhen'i geçerim

Kocaelispor'un deneyimli futbolcusu Tayfur Bingöl, Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Gol krallığında da Osimhen ile yarışıyorum, umarım sezon sonu onu geçebilirim.' ifadelerini kullandı.

9 Kasım 2025 Pazar 20:18
Tayfur Bingöl: Umarım sezon sonu Osimhen'i geçerim
Kocaelispor'da futbolculardan Tayfur Bingöl, Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray karşısında aldıkları galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Tayfur Bingöl "Ajax'ın başaramadığını, başardık. Saha içinde çok başarılı bir performans gösterdik. Kocaelispor olarak tarihi bir gün, bunun keyfini çıkaracağız. Galatasaray'a da Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz. Galatasaray'ın yorgun geleceğini biliyorduk, Baskılarda çok agresiftik. Onun da sonucunu aldık." dedi.

Tayfur Bingöl ayrıca "Gol krallığında da Osimhen ile yarışıyorum, umarım sezon sonu onu geçebilirim." açıklamasını yaptı.

