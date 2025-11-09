Tayfur Bingöl: Umarım sezon sonu Osimhen'i geçerim

Kocaelispor'da futbolculardan Tayfur Bingöl, Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray karşısında aldıkları galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Tayfur Bingöl "Ajax'ın başaramadığını, başardık. Saha içinde çok başarılı bir performans gösterdik. Kocaelispor olarak tarihi bir gün, bunun keyfini çıkaracağız. Galatasaray'a da Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz. Galatasaray'ın yorgun geleceğini biliyorduk, Baskılarda çok agresiftik. Onun da sonucunu aldık." dedi.

Tayfur Bingöl ayrıca "Gol krallığında da Osimhen ile yarışıyorum, umarım sezon sonu onu geçebilirim." açıklamasını yaptı.