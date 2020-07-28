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Spor

Tayfur Bingöl ve Traore Bursaspor'dan ayrıldı

Bursaspor'da kiralık olarak forma giyen ve sözleşmeleri sona eren Tayfur Bingöl ve Abdou-Razack Traore yeşil beyazlı kulüple yollarını ayırdı.

DHA28 Temmuz 2020 Salı 12:16 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 12:16
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Süper Lig'e yükselme umutlarını önümüzdeki sezona erteleyen Bursaspor'da yaprak dökümü devam ediyor.

Bursaspor'un devre arasında kadrosuna kiralık olarak dahil ettiği Tayfur Bingöl, Aytemiz Alanyaspor'a; Abdou-Razack Traore ise Demir Grup Sivasspor'a döndü.

Takıma veda eden Tayfur Bingöl, "Değerli Bursaspor ve değerli Bursaspor taraftarları, sizinle geçirmiş olduğum süre ve yaşadığımız atmosfer çok güzeldi. Verdiğiniz destek ve enerji için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Bursaspor formasıyla 16 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, 3 gol ve 1 asiste imza attı.

Burkina Fasolu Abdou-Razack Traore de, Bursaspor formasıyla 16 maça çıkarken 4'er gol ve asist katkısı gerçekleştirdi.

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