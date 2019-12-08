12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7884
  • 6,4038
  • 271.932
  • 108869
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Tayfur Havutçu: Önemli kazanımlar elde ettik

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Tayfur Havutçu, sahadan puansız ayrılmalarına rağmen önemli kazanımlar edindiklerini söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Lacivert-beyazlı takımın başında ilk maçına çıkan Havutçu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Beşiktaş'a karşı 80 dakika 10 kişiyle mücadele ettiklerini belirterek, "Ortaya koydukları mücadeleden dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Mustafa Pektemek'in kaçırdığı pozisyon, maçın kırılma anıydı. O pozisyonu değerlendirebilseydik müsabakayı kazanabilirdik. Bazen kaybederken de kazanımlar olur. Bu da öyle bir maçtı. Oynadığımız oyun, önümüzdeki haftalara umutla bakmamızı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

İyi bir takım olduklarını ve ligde bulundukları konumu hak etmediklerini vurgulayan Havutçu, "Devre arasına kadar maksimum seviyede puan toplamayı hedefliyoruz. Oyuncularımın performansından memnunum." diye konuştu.

Tayfur Havutçu, bir basın mensubunun "Maç 11'e 11 devam etse farklı bir sonuç çıkar mıydı?" sorusuna ise, "Bir kişi eksik oynamak her zaman dezavantaj. Karşılaşma 11'e 11 devam etse kazanabileceğimize inanıyorum. Maçı 10 kişiyle de en azından berabere bitirebilirdik." cevabını verdi.

 

Ukrayna´nın fırlattığı seyir füzesi ile SU-27 savaş uçakları yan yana uçtu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan hasta ziyareti

Başkan Erdoğan'dan hasta ziyareti

Netanyahu'dan Bağdat saldırısı iddiası

Netanyahu'dan Bağdat saldırısı iddiası

Beyoğlu’nda korku dolu anlar: Facia son anda önlendi

Beyoğlu’nda korku dolu anlar: Facia son anda önlendi

Yatırım fonlarının büyüklüğü 100 milyar lirayı aştı

Yatırım fonlarının büyüklüğü 100 milyar lirayı aştı

Beşiktaş üç puanı Umut'la aldı

Beşiktaş üç puanı Umut'la aldı

'Başıboş ineğe trafik cezası' başlıklı haberlere açıklama

'Başıboş ineğe trafik cezası' başlıklı haberlere açıklama

Her yolu denedi, sonunda ikna oldu

Her yolu denedi, sonunda ikna oldu

Rusya: Her yıl daha da kötüye gidiyor, iş birliğine hazırız

Rusya: Her yıl daha da kötüye gidiyor, iş birliğine hazırız
 

POPÜLER HABERLER

Artık polis korumasında! 120 bin dolara satılan muzu yedi

Artık polis korumasında! 120 bin dolara satılan muzu yedi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Amanos Dağları'nın kahramanları zorlu kış şartlarına hazır

Amanos Dağları'nın kahramanları zorlu kış şartlarına hazır

Binlerce Noel Baba, Madrid sokaklarında koştu

Binlerce Noel Baba, Madrid sokaklarında koştu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA