Tayfur Havutçu resmen Kasımpaşa'da

Kasımpaşa, sezona başladığı teknik direktör Kemal Özdeş ile 13. haftanın ardından karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırmıştı.

Tayfur Havutçu, Kasımpaşa'nın başında Süper Lig'de ilk sınavını 14. hafta mücadelesinde 8 Aralık Pazar günü eski takımı Beşiktaş'a karşı verecek.

Teknik direktörlüğe, futbolculuk kariyerini sonlandırdığı Beşiktaş'ta 2011'de başlayan Havutçu, siyah-beyazlı takımın başında 2010-2011 sezonunda Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Daha sonra TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'un 2015-2016 sezonunda kısa bir dönem teknik direktörlüğünü üstlenen Havutçu, son olarak A Milli Futbol Takımı'nda Mircea Lucescu ve Şenol Güneş'in yardımcılığını yapmıştı.