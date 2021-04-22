İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Nisan 2021 Perşembe / 10 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3273
  • EURO
    10,0026
  • ALTIN
    476.9
  • BIST100
    1345.15
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Taylan Antalyalı 23 Nisan'ı çocuklarla beraber kutladı
Spor

Taylan Antalyalı 23 Nisan'ı çocuklarla beraber kutladı

Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda anlamlı bir etkinliğe imza attı.

AA22 Nisan 2021 Perşembe 19:59 - Güncelleme: 22 Nisan 2021 Perşembe 19:59
ABONE OL

Taylan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) çocuklarıyla beraber kutladı. Sarı-kırmızılı oyuncu, çeşitli illüstratörler ile çalışarak yeni bir kimlik oluşturduğu sosyal medya paylaşımlarını, bayram dolayısıyla İstanbul, Antalya, Ankara, Denizli, Giresun, Şanlıurfa ve Van'daki TEGV eğitim birimlerindeki çocuklara bıraktı.

Bu 7 ilden projeye katılan 27 çocuk, çizdikleri resimlerle hayallerindeki Taylan'ı resmederken, yazdıkları mektuplar da sarı-kırmızılı oyuncuyla paylaştı.

Galatasaray'ın Trabzonspor ile dün oynadığı maç öncesinde paylaştığı çizimler arasından bir seçki ile projeyi duyuran Taylan, projenin devamında ise TEGV destekçisi olarak hem çocukların eğitim masraflarına katkıda bulunacak hem de çocuklar ile beraber çevrim içi bir buluşma gerçekleştirecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.