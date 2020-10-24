Taylan Antalyalı: Benim için duygusal bir maçtı

24 Ekim 2020 Cumartesi 21:39 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 21:39

Mücadeleyi değerlendiren Taylan, "Benim için duygusal bir maçtı; Erzurum'daki performansım bana Galatasaray'ın kapılarını açtı. Bizim için mutlak kazanmamız gereken bir maçtı, iki haftadır 10 kişi kalıyoruz ama yine de iyi mücadele ediyoruz." dedi.

Taylan Antalyalı sözlerini, "Çok çalışarak sezon başı performansımı yakalayıp hatta da onun da üstüne çıkarak Galatasaray'a katkı sağlamak istiyorum." ifadeleriyle tamamladı.

EMRE KILINÇ: "ERZURUM DEPLASMANI ÖNEMLİYDİ"



Galatasaray'ın ilk golünü atan Emre Kılınç ise "Kazanmamız gereken bir maçtı. İkinci yarıda 10 kişi kalmamız bizi etkiledi. Galibiyet serisi yakalamamız için Erzurum deplasmanı önemliydi. Burası zor bir deplasman, rakım çok yüksek." diye konuştu.