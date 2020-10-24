İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ekim 2020 Cumartesi / 7 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9701
  • EURO
    9,4633
  • ALTIN
    487.203
  • BIST100
    1190.63
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Taylan Antalyalı: Benim için duygusal bir maçtı
Spor

Taylan Antalyalı: Benim için duygusal bir maçtı

Süper Lig'de BB Erzurumspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Taylan Antalyalı, maç sonunda açıklamalar yaptı.

24 Ekim 2020 Cumartesi 21:39 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 21:39
ABONE OL

Mücadeleyi değerlendiren Taylan, "Benim için duygusal bir maçtı; Erzurum'daki performansım bana Galatasaray'ın kapılarını açtı. Bizim için mutlak kazanmamız gereken bir maçtı, iki haftadır 10 kişi kalıyoruz ama yine de iyi mücadele ediyoruz." dedi.

Taylan Antalyalı sözlerini, "Çok çalışarak sezon başı performansımı yakalayıp hatta da onun da üstüne çıkarak Galatasaray'a katkı sağlamak istiyorum." ifadeleriyle tamamladı.

EMRE KILINÇ: "ERZURUM DEPLASMANI ÖNEMLİYDİ"

Galatasaray'ın ilk golünü atan Emre Kılınç ise "Kazanmamız gereken bir maçtı. İkinci yarıda 10 kişi kalmamız bizi etkiledi. Galibiyet serisi yakalamamız için Erzurum deplasmanı önemliydi. Burası zor bir deplasman, rakım çok yüksek." diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.