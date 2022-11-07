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Spor

Taylan Antalyalı bin pişman etti! 160 milyonluk ekonomik yıkım

Taylan Antalyalı, MKE Ankaragücü'ndeki performansıyla adeta Galatasaray'ı pişman etti. Sarı-kırmızılıların Taylan Antalyalı'nın yerine transfer ettiği Lucas Torreira'nın maliyeti ise dudak uçuklattı. İşte detaylar...

Star Gazetesi7 Kasım 2022 Pazartesi 18:36 - Güncelleme:
Taylan Antalyalı bin pişman etti! 160 milyonluk ekonomik yıkım
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Galatasaray'dan kiralık olarak MKE Ankaragücü'ne giden Taylan Antalyalı, performansıyla büyük beğeni toplarken sarı-kırmızılıları ise resmen pişman etti. Taylan Antalyalı'nın yerine transfer edilen yıldız isim Lucas Torreira'nın maliyeti yaklaşık 160 milyon TL oldu.

TAYLAN ANTALYALI, GALATASARAY'I PİŞMAN ETTİ

Taylan Antalyalı, Galatasaray'da beklentilerin altında kalmış ve geçtiğimiz yaz MKE Ankaragücü'ne kiralık olarak gitmişti. 27 yaşındaki oyuncu, başkent ekibindeki performansıyla adeta sarı-kırmızılıları pişman etti. Çıktığı 8 karşılaşmada 1 gol ve 2 asistle 3 gole direkt etki eden Taylan Antalyalı, büyük beğeni topladı.

TAYLAN ANTALYALI'NIN YERİNE LUCAS TORREİRA ALINDI AMA...

Sarı-kırmızılılar Taylan Antalyalı'nın yerine yıldız isim Lucas Torreira'yı kadrosuna kattı. Ancak 26 yaşındaki Uruguaylı oyuncu, skora etki edemedi ve şu ana kadarki performansıyla beklentilerin altında kaldı.

160 MİLYON TL'YE YAKIN MALİYET

Lucas Torreira'nın Galatasaray'a maliyeti ise dudak uçuklattı. Sarı-kırmızılılar Torreira için kulübü Arsenal'e 6 milyon euro (110 milyon TL) bonservis ödedi. Yıldız oyuncuya 2.75 milyon euro (50 milyon TL) ise yıllık ücret ödenecek. Uruguaylı önliberonun toplam maliyeti yaklaşık 160 milyon TL oldu.

Star Gazetesi

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