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Spor

Taylan Antalyalı fırtınası! Yeni adresi resmen belli oldu

Galatasaray'ın geçen sezon Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'ne kiraladığı Taylan Antalyalı için birçok teklif geldiği öğrenildi. Bir Süper Lig ekibi ise Taylan Antalyalı transferini bitirmek üzere. İşte detaylar...

Star Gazetesi23 Temmuz 2023 Pazar 21:01 - Güncelleme:
Taylan Antalyalı fırtınası! Yeni adresi resmen belli oldu
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Geçen sezon Ankaragücü'nde kiralık oynayan Taylan Antalyalı'nın yeni sezonda takımı belli oldu. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor tecrübeli orta saha oyuncusu ile her konuda anlaşmaya vardı. Taylan Antalyalı ile MLS'ten bazı kulüpler ve yine bazı Süper Lig kulüpleri ilgileniyordu.

TAYLAN ANTALYALI VE EMRE KILINÇ'I İSTİYORLAR

Trendyol Süper Lig'in yeni takımı Samsunspor, Taylan Antalyalı'ya talip oldu. Transfer görüşmelerinde büyük yol alan Karadeniz ekibinin Taylan Antalyalı ve Galatasaray'la her konuda anlaştığı öğrenildi. Samsunspor ayrıca Emre Kılınç'ı da 1 yıllığına kadrosuna katmak istiyor. Ancak Emre Kılınç'la Medipol Başakşehir kulübü de ilgileniyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZON TAYLAN ANTALYALI

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Ankara ekibi MKE Ankaragücü forması ile tüm kulvarlarda 33 karşılaşmada forma giyen yıldız oyuncu Taylan Antalyalı, bu karşılaşmalarda takımına 3 gol 5 asistlik katkı sağladı.

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