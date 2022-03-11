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Spor

Taylan Antalyalı: İç sahada taraftarımızın desteği ile turu geçeceğimize inanıyoruz

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da Taylan Antalyalı, maç dönüşünden Barcelona Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

DHA11 Mart 2022 Cuma 18:01 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 18:01
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Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı, Barcelona karşısında turu geçeceklerine inandıklarını söyledi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kaldı. Bugün İzmir'e gidecek olan sarı-kırmızılı kafilede Taylan Antalyalı, Barcelona Havalimanı'nda Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) sorularını yanıtladı. Avantajlı bir skorla döndükleri için mutlu olduklarını belirten Taylan Antalyalı, "İç sahada taraftarımızın desteği ile turu geçeceğimize inanıyoruz. Tüm taraftarlarımızı maça bekliyoruz." diye konuştu.

"OYUNUMU GELİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUM"

Yapılan eleştirileri de değerlendiren 27 yaşındaki oyuncu, "Eleştiriler olacak tabi ki. Takım arkadaşlarımla beraber sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Umarım içerdeki maçta da istediğimiz gibi bir sonuç alırız. Eleştirilenlerden herkes etkiler ama ben oyunumu geliştirmek için çalışıyorum ve çalışmaya da devam edeceğim." açıklamasında bulundu.

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