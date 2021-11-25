UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 5. hafta maçında Marsilya'yı 4-2 mağlup eden Galatasaray'da Taylan Antalyalı, sosyal medyada taraftarı ikiye ayırdı. Taylan Antalyalı, 20. dakikada kaptırdığı top ile Marsilya'nın tehlikeli atağına neden olunca sarı-kırmızılı taraftarların bazıları eleştirirken, bazıları ise oyuncuya sahip çıkarak destekledi.
Galatasaray'ın evinde Marsilya ile oynadığı maçın 20. dakikasında Taylan Antalyalı'nın yaptığı hatanın ardından Marsilya'da Luan Peres'in şutu direkten döndü.
Galatasaray'ın 2019 yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Taylan Antalyalı, bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 18 maça çıkarken gol ve asist katkısında bulunamadı. Milli oyuncunun Galatasaray ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.