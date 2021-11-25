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  • Taylan Antalyalı, Marsilya maçına damga vurdu! Tartışmalara neden oldu
Spor

Taylan Antalyalı, Marsilya maçına damga vurdu! Tartışmalara neden oldu

Galatasaray'da Taylan Antalyalı, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Marsilya maçında gündem oldu. Yaptığı hata ile Marsilya'nın tehlikeli atağına neden olan Taylan Antalyalı'yı bazı taraftarlar eleştirirken, bazı taraftarlar ise Taylan'a sahip çıktı.

25 Kasım 2021 Perşembe 23:25 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 23:29
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UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 5. hafta maçında Marsilya'yı 4-2 mağlup eden Galatasaray'da Taylan Antalyalı, sosyal medyada taraftarı ikiye ayırdı. Taylan Antalyalı, 20. dakikada kaptırdığı top ile Marsilya'nın tehlikeli atağına neden olunca sarı-kırmızılı taraftarların bazıları eleştirirken, bazıları ise oyuncuya sahip çıkarak destekledi.

TAYLAN ANTALYALI'DAN MARSİLYA MAÇINDA BÜYÜK HATA

Galatasaray'ın evinde Marsilya ile oynadığı maçın 20. dakikasında Taylan Antalyalı'nın yaptığı hatanın ardından Marsilya'da Luan Peres'in şutu direkten döndü.

TAYLAN ANTALYALI'NIN BU SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'ın 2019 yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Taylan Antalyalı, bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 18 maça çıkarken gol ve asist katkısında bulunamadı. Milli oyuncunun Galatasaray ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

İşte Taylan Antalyalı hakkında bazı paylaşımlar:

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