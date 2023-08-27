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Spor

Taylan Antalyalı sakatlığı sonrası gözyaşlarını tutamadı

Yılport Samsunspor'da sakatlık yaşayan Taylan Antalyalı sedyeyle oyun alanından çıkarıldı. Yıldız isim Taylan Antalyalı sakatlığı sonrası gözyaşlarını tutamadı.

27 Ağustos 2023 Pazar 22:18 - Güncelleme:
Taylan Antalyalı sakatlığı sonrası gözyaşlarını tutamadı
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Trendyol Süper Lig'de Kayserispor, sahasında Samsunspor'u ağırladı. Konuk ekipte sakatlık yaşayan Taylan Antalyalı sedyeyle oyun alanından çıkarıldı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Mondihome Kayserispor sahasında Yılport Samsunspor'u mağlup etti.

Taylan Antalyalı gözyaşlarını tutamadı

Karşılaşmanın 59. dakikasında takım arkadaşı Kingsley Schindler ile çarpışan Taylan, acı içinde yerde kaldı.

Samsunspor'da sakatlanarak oyundan çıkan Taylan Antalyalı'nın ayağında kırık şüphesi bulunuyor. Orta saha oyuncusu sedyeyle oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı.

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