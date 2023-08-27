Taylan Antalyalı sakatlığı sonrası gözyaşlarını tutamadı

Trendyol Süper Lig'de Kayserispor, sahasında Samsunspor'u ağırladı. Konuk ekipte sakatlık yaşayan Taylan Antalyalı sedyeyle oyun alanından çıkarıldı.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Mondihome Kayserispor sahasında Yılport Samsunspor'u mağlup etti.
Taylan Antalyalı gözyaşlarını tutamadı
Karşılaşmanın 59. dakikasında takım arkadaşı Kingsley Schindler ile çarpışan Taylan, acı içinde yerde kaldı.
Samsunspor'da sakatlanarak oyundan çıkan Taylan Antalyalı'nın ayağında kırık şüphesi bulunuyor. Orta saha oyuncusu sedyeyle oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı.