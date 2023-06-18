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Spor

Taylan Antalyalı transferi hayırlı olsun! Yeni takımı belli oldu

Sezon başında Galatasaray'dan MKE Ankaragücü'ne kiralık olarak giden Taylan Antalyalı için sürpriz bir gelişme yaşandı. 28 yaşındaki genç yıldız Taylan Antalyalı'ya Süper Lig ekibi talip oldu. İşte detaylar...

18 Haziran 2023 Pazar 15:37 - Güncelleme:
Taylan Antalyalı transferi hayırlı olsun! Yeni takımı belli oldu
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Sezon başında Galatasaray'dan MKE Ankaragücü'ne kiralık olarak transfer olan Taylan Antalya gösterdiği performans ile büyük beğeni topladı. 28 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı'ya bu sezon kiralık olarak formasını giydiği MKE Ankaragücü talip oldu.

TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

2019 yılında BB Erzurumspor'dan Galatasaray'a transfer olan ve buradaki performansı yeterli bulunmayan milli futbolcu Taylan Antalyalı sezon başında MKE Ankaragücü'ne kiralık olarak gönderildi. Ankara ekibinde yeniden doğan başarılı orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı buradaki performansı ile teknik direktörü Tolunay Kafkas'ın vazgeçilmez ismi oldu.

TAYLAN ANTALYALI İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılında son bulacak olan Taylan Antalyalı için MKE Ankaragücü yönetimi Galatasaray'a teklifte bulundu. İki takım arasında transfer görüşmeleri devam ederken sarı-lacivertli kulübün başkanı Faruk Koca "Taylan için Galatasaray ile görüştük. Prensipte sıcak bakıyor ancak oyuncunun yurt dışından da talipleri var. Orayla da görüşüyorlar." ifadelerini kullandı. Taylan Antalyalı transferinin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon sarı-lacivertli ekip ile 32 resmi maça çıkan Taylan Antalyalı bunların 28'inde ilk 11'de sahaya çıktı. 2252 dakika sahada kalan yıldız futbolcu 3 gol, 5 asist ile skora katkı sağladı.

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