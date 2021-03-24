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Spor

Taylan Antalyalı: Uzun yıllardır bugünü bekliyordum

A Milli Takıma ilk kez davet edilen Galatasaray oyuncusu Taylan Antalyalı, Hollanda galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

24 Mart 2021 Çarşamba 23:33 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 23:33
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A Milli Futbol Takımı, Hollanda'yı 4-2 yenerek 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ne üç puanla başladı. A Milli Takıma ilk kez davet edilen ve Hollanda karşısında milli formayı ilk kez giyen Taylan Antalyalı, 90 dakika sonrası açıklamalarda bulundu. Çok önemli bir maçtan 3 puan çıkardıklarını belirten Taylan, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun yıllardır bugünü bekliyordum. Dünya Kupası yolunda önemli bir maçtı. İyi bir mücadele ve iyi bir oyunla 3 puan aldık. Umarım bu performansı sonuna kadar devam ettiririz."

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