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Spor

Taylan Antalyalı'dan Fenerbahçe derbisi sözleri

Galatasaray'ın 23. haftada Başakşehir'i 3-0 yendiği maçın ardından Taylan Antalyalı'dan maç sonu açıklamalar geldi.

02 Şubat 2021 Salı 22:54 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 22:54
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Taylan Antalyalı, galibiyetin ardından açıklamalarda bulunurken şu sözleri kullandı;

Aslında yoğun bir fikstür. Her maç ayrı önemli. Kazansak veya kaybetsek bile bir sonraki maça odaklanmak gerekiyor. 4 maçtır kazanıyoruz. Maç maç bakıyoruz. Bugün de önemli bir maçtı.

Hafta sonu derbi var. Kazanmak için gideceğiz. Hafta sonu derbiyi kazanmak için gideceğiz, bize yakışan mücadeleyi sürdürerek 3 puanla ayrılmak istiyoruz.

Rekabet iyi yönde yansıyacaktır takıma. Herkese ihtiyacımız var. 3-4 günde 1 maç oynuyoruz. 5-10 dakika bile olsa herkese ihtiyaç var. Eminim Gedson da katkı sağlayacaktır. Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz.

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