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Spor

Taylan Antalyalı'dan kötü haber

Samsunspor, Kayserispor maçında sakatlanan Taylan Antalyalı'nın MR sonuçlarını açıkladı.

30 Ağustos 2023 Çarşamba 21:29 - Güncelleme:
Taylan Antalyalı'dan kötü haber
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Samsunspor, Taylan Antalyalı'nın sakatlığı ile ilgili açıklama yaptı. Kırmızı-beyazlılar, deneyimli futbolcunun ayak bileği dış bölgesi bağında yırtık, yumuşak doku travması ve kemik ödemi tespit edildiğini duyurdu.

Samsunspor, Kayserispor maçında sakatlanan Taylan Antalyalı'nın son durumunu açıkladı.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklama şu şekilde;

"Sporcumuz Taylan Antalyalı'nın çekilen MR ve yapılan detaylı tetkikleri neticesinde ayak bileği dış bölgesi bağında yırtık, yumuşak doku travması ve kemik ödemi tespit edilmiştir.

Sporcumuzun en kısa sürede sahaya dönmesi için tedavisine başlanmıştır."

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