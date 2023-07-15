İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Temmuz 2023 Cumartesi / 27 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,1409
  • EURO
    29,4195
  • ALTIN
    1642.76
  • BIST100
    6437.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Taylan Antalyalı'nın yeni adresi belli oluyor! Süper Lig ekibinden resmi teklif
Spor

Taylan Antalyalı'nın yeni adresi belli oluyor! Süper Lig ekibinden resmi teklif

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan MKE Ankaragücü'ne kiralanan ve gösterdiği performansla dikkat çeken Taylan Antalyalı için Süper Ligi devreye girdi. Sarı kırmızılı ekip bu teklifi kabul ederse Galatasaray ve Taylan Antalyalı'nın yolları ayrılacak. İşte detaylar...

Star Gazetesi15 Temmuz 2023 Cumartesi 21:06 - Güncelleme:
Taylan Antalyalı'nın yeni adresi belli oluyor! Süper Lig ekibinden resmi teklif
ABONE OL

Galatasaray'ın geçen sezon başında Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'ne kiralık olarak yolladığı ve burada adeta eski günlerine geri dönüşün sinyallerini veren Taylan Antalyalı için Süper Lig devi resmen talip oldu. Galatasaray'ın teklifi kabul etmesi halinde yıldız oyuncu Taylan Antalyalı ile yollar ayrılacak.

ADANA DEMİRSPOR TAYLAN ANTALYALI'YA TALİP

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, yıldız isim Taylan Antalyalı'ya resmen talip oldu. Akdeniz ekibinin Taylan Antalyalı'yı kadrosuna dahil etmek adına Galatasaray'a resmi teklifini sunduğu belirtildi. Adana Demirspor'un başarılı futbolcunun transferinde önemli aşama kaydettiği aktarıldı.

GALATASARAY KABUL EDERSE TAYLAN ANTALYALI AYRILACAK

Galatasaray'ın gelen teklifi değerlendireceği öğrenilirken, bu teklifi kabul etmesi halinde başarılı oyuncu ile yollar ayrılacak.

GEÇTİĞİMİZ SEONKİ PERFORMANSI

Taylan Antalyalı, geçtiğimiz sezon MKE Ankaragücü formasıyla toplamda 33 karşılaşmada forma giydi. Başarılı orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asist ile oynadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.