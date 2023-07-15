Taylan Antalyalı'nın yeni adresi belli oluyor! Süper Lig ekibinden resmi teklif

Galatasaray'ın geçen sezon başında Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'ne kiralık olarak yolladığı ve burada adeta eski günlerine geri dönüşün sinyallerini veren Taylan Antalyalı için Süper Lig devi resmen talip oldu. Galatasaray'ın teklifi kabul etmesi halinde yıldız oyuncu Taylan Antalyalı ile yollar ayrılacak.

ADANA DEMİRSPOR TAYLAN ANTALYALI'YA TALİP



Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, yıldız isim Taylan Antalyalı'ya resmen talip oldu. Akdeniz ekibinin Taylan Antalyalı'yı kadrosuna dahil etmek adına Galatasaray'a resmi teklifini sunduğu belirtildi. Adana Demirspor'un başarılı futbolcunun transferinde önemli aşama kaydettiği aktarıldı.

GALATASARAY KABUL EDERSE TAYLAN ANTALYALI AYRILACAK

Galatasaray'ın gelen teklifi değerlendireceği öğrenilirken, bu teklifi kabul etmesi halinde başarılı oyuncu ile yollar ayrılacak.

GEÇTİĞİMİZ SEONKİ PERFORMANSI

Taylan Antalyalı, geçtiğimiz sezon MKE Ankaragücü formasıyla toplamda 33 karşılaşmada forma giydi. Başarılı orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asist ile oynadı.