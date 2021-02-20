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Spor

Taylan Antalyalı'ya İtalya'dan 3 talip

Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı'nın talipleri artıyor. İtalyan basında çıkan haberlere göre, yıldız oyuncu için 3 İtalyan kulüp devrede.

20 Şubat 2021 Cumartesi 00:54 - Güncelleme: 20 Şubat 2021 Cumartesi 00:56
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Galatasaray'ın geçen sezon başında Erzurumspor'dan transfer ettiği ve bu sene de düzenli olarak forma giymeye başlayan Taylan Antalyalı'ya İtalya'dan birden fazla talip çıktı. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre; başarılı orta saha oyuncusu için iki tanesi şu anda Avrupa kupalarında mücadele ede toplam 3 İtalyan kulübü temasa geçti.

Bu sezon toplamda 27 maça çıkan Taylan'ın Sarı Kırmızılılar'la 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Avrupa kupalarında mücadele etmeye devam eden İtalyan kulüpleri Juventus, Lazio, Atalanta, Milan, Roma ve Napoli olarak görülüyor.

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