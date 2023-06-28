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Spor

Taylan Antalyalı'ya MLS'den sürpriz talipler

MLS takımlarından Salt Lake ve New England, Galatasaray forması giyen Taylan Antalyalı'yı kadrosuna katmak için resmi temaslara başladı.

28 Haziran 2023 Çarşamba 15:35 - Güncelleme:
Taylan Antalyalı'ya MLS'den sürpriz talipler
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Galatasaray'da geçen sezon MKE Ankaragücü'ne kiralık olarak giden Taylan Antalyalı için sürpriz bir transfer haberi gündeme geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, 28 yaşındaki futbolcuya MLS'ten talipler olduğu belirtildi.

TEMASLAR BAŞLADI

MLS ekiplerinden Salt Lake ve New England'ın, Taylan Antalyalı'nın transferi için girişimlere başladığı aktarıldı.

Taylan Antalyalı'nın adı daha önce de Süper Lig'e yeni yükselen Samsunspor ile anılmıştı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Deneyimli futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Geçen sezonu MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak geçiren Taylan Antalyalı, başkent temsilcisinde 32 maçta 3 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.

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