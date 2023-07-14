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Spor

Taylan Antalyalı'ya sürpriz talip

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, bonservisi Galatasaray'da bulunan Taylan Antalyalı için devreye girdi.

14 Temmuz 2023 Cuma 11:48 - Güncelleme:
Taylan Antalyalı'ya sürpriz talip
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Gökhan İnler'in ayrılığından sonra orta sahaya transfer arayışlarını sürdüren Adana Demirspor, aradığı ismi Galatasaray'da buldu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Adana Demirspor, Galatasaray forması giyen 28 yaşındaki Taylan Antalyalı için resmi teklif yaptı.

Adana Demirspor'un Taylan Antalyalı transferinde önemli aşama kaydettiği belirtildi.

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Taylan Antalyalı, Galatasaray'ın önümüzdeki sezon planlamaları arasında yer almıyor. Tecrübeli oyuncunun ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.

KİRALIK FORMA GİYDİ

Geçtiğimiz sezonda da Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen Taylan, çıktığı 33 karşılaşmada 3 gol, 5 asistlik performans sergilemişti.

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