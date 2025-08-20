İSTANBUL 28°C / 19°C
Spor

Taylan Bulut: Her zaman yüzde yüzümü vereceğim

Beşiktaş'ın yeni transferi Taylan Bulut, siyah-beyazlı kulübe transferinden dolayı gururlu olduğunu ve sahada her zaman yüzde yüzünü vereceğini söyledi.

20 Ağustos 2025 Çarşamba 17:13
Taylan Bulut: Her zaman yüzde yüzümü vereceğim
Beşiktaş'ın yeni transferi Taylan Bulut, kulübün sosyal medya kanalına açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı kulübe transferi sebebiyle çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Bulut, "Büyük bir kulüpteyim. Her halükarda çok mutluyum. Beşiktaş hakkında sadece iyi şeyler duydum ve hemen oraya gideceğim diye düşündüm" dedi.

"KENAN KARAMAN VE LORİS KARİUS İLE KONUŞTUM"

Transfer sürecinden de bahseden 19 yaşındaki futbolcu, "Transfer görüşmeleri iyi geçti. Çünkü teknik direktör bana doğrudan güven verdi ve kendimi güvende hissettim. Kenan Karaman ve Loris Karius ile konuştum. İkisi de burada oynadılar ve sadece güzel şeyler anlattılar" ifadelerini kullandı.

"HER ZAMAN YÜZDE YÜZÜMÜ VERECEĞİM"

Taylan Bulut, sahada her zaman yüzde yüzünü vereceğini dile getirerek, "Her zaman o seviyede olacağım. Mümkün olduğunca çok forma giymeyi ve şampiyon olmayı diliyorum. Taraftarlarımız için her şeyimi vereceğim. Sezonun nasıl geçeceğine bakacağız" şeklinde konuştu.

