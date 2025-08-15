İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ağustos 2025 Cuma / 21 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,8946
  • EURO
    47,8361
  • ALTIN
    4393.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Taylan Bulut İstanbul'a geliyor! Beşiktaş'tan savunmaya takviye
Spor

Taylan Bulut İstanbul'a geliyor! Beşiktaş'tan savunmaya takviye

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Schalke 04 forması giyen 19 yaşındaki sağ bek Taylan Bulut ile anlaşmaya vardı. Genç oyuncunun bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Haber Merkezi15 Ağustos 2025 Cuma 11:32 - Güncelleme:
Taylan Bulut İstanbul'a geliyor! Beşiktaş'tan savunmaya takviye
ABONE OL

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunma hattına genç bir takviye yaptı.

Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre Siyah-beyazlılar, Schalke 04 forması giyen 19 yaşındaki sağ bek Taylan Bulut'un transferinde anlaşmaya vardı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Beşiktaş, genç futbolcuyu sağlık kontrolleri ve resmi imza töreni için İstanbul'a davet etti. 19 yaşındaki oyuncunun bugün saat 17.00'de İstanbul'da olması bekleniyor.

Beşiktaş, bu transfer için Schalke'ye 6 milyon euro ödeyecek.

PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ

1.88 boyundaki Taylan Bulut'un, piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

Sağ bekin yanı sıra stoper bölgesinde de zaman zaman görev yapan genç oyuncu, geçen sezon 29 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asist kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

Depreme markette yakalandılar: Panik anları güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.