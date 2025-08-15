Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunma hattına genç bir takviye yaptı.

Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre Siyah-beyazlılar, Schalke 04 forması giyen 19 yaşındaki sağ bek Taylan Bulut'un transferinde anlaşmaya vardı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Beşiktaş, genç futbolcuyu sağlık kontrolleri ve resmi imza töreni için İstanbul'a davet etti. 19 yaşındaki oyuncunun bugün saat 17.00'de İstanbul'da olması bekleniyor.

Beşiktaş, bu transfer için Schalke'ye 6 milyon euro ödeyecek.

PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ

1.88 boyundaki Taylan Bulut'un, piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

Sağ bekin yanı sıra stoper bölgesinde de zaman zaman görev yapan genç oyuncu, geçen sezon 29 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asist kaydetti.