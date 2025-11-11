İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Kasım 2025 Salı / 21 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2465
  • EURO
    48,8935
  • ALTIN
    5589.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Taylor Fritz, ATP Finalleri'ne galibiyetle başladı
Spor

Taylor Fritz, ATP Finalleri'ne galibiyetle başladı

ATP Finalleri'ndeki ilk maçında Lorenzo Musetti'yi mağlup eden Taylor Fritz, turnuvaya galibiyetle başladı.

AA11 Kasım 2025 Salı 01:03 - Güncelleme:
Taylor Fritz, ATP Finalleri'ne galibiyetle başladı
ABONE OL

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde ABD'li raket Taylor Fritz, İtalyan tenisçi Lorenzo Musetti'yi yenerek galibiyetle başladı.

İtalya'nın Turin şehrindeki Pala Alpitour Arena'da oynanan karşılaşmada rakibini 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenen Fritz, ilk maçını kazandı.

1 saat 42 dakika süren mücadeleyi kazandığı için çok mutlu olduğunu belirten 6 numaralı seribaşı Fritz, "Maçın başlarında servis atarak sıkıntıdan kurtulup birkaç kırılma puanı kurtararak harika bir iş çıkardım. İkinci setin tamamında iyi oynadım ve birçok kırılma şansı yakaladım ama değerlendiremedim." ifadelerini kullandı.

Günün diğer maçında ise İtalyan tenisçi Jannik Sinner, Kanadalı raket Felix Auger-Aliassime'i 7-5 ve 6-1'lik setlerle mağlup etti.

Sırp tenisçi Novak Djokovic, dün yaptığı açıklamada omzundaki sakatlık nedeniyle ATP Finalleri'nden çekildiğini duyurmuştu.

  • Taylor Fritz
  • Lorenzo Musetti
  • ATP Finalleri

ÖNERİLEN VİDEO

HİSAR-D RF'den hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.