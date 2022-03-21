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Spor

Taylor Fritz, Rafael Nadal'ın serisini bitirerek şampiyon oldu

Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'nı, tek erkeklerde ABD'li Taylor Fritz, kadınlarda ise Polonyalı Iga Swiatek kazandı. Bu sezon oynadığı 20 maçı da kazanan Nadal'ın serisi Fritz'e karşı sona erdi.

AA21 Mart 2022 Pazartesi 11:15 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 11:15
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ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Indian Wells kentinin ev sahipliği yaptığı sert kort turnuvasının tek erkekler finalinde, 3 şampiyonluğu bulunan İspanyol Rafael Nadal ile ev sahibi ülkeden Taylor Fritz karşılaştı.

20 numaralı seribaşı Fritz, 4 numaralı seribaşı Nadal'ı 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek Masters turnuvalarındaki ilk, kariyerindeki 2. tekler şampiyonluğunu yaşadı.

Bu sezon oynadığı 20 maçı da kazanan Nadal'ın serisi sona erdi.

KADINLARDA ZAFER SWİATEK'İN

Tek kadınlarda ise Indian Wells'te ilk kez finale yükselen isimler Iga Swiatek (3 numaralı seribaşı) ile Maria Sakkari (6) karşı karşıya geldi.

Polonyalı Swiatek, Yunan rakibini 1 saat 20 dakika sonunda 2-0 (6-4, 6-1) mağlup etti.

Swiatek böylece bu sezon 2'nci, kariyerindeki 5. tekler şampiyonluğuna uzandı.

  • Indian Wells Masters
  • Rafael Nadal
  • Taylor Fritz
  • Iga Swiatek
  • Maria Sakkari

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