Tayyip Talha Sanuç: Üst tura çıkacağız

Beşiktaşlı futbolcu Tayyip Talha Sanuç, Bodo/Glimt'e mağlup oldukları maçın ardından açıklamalar yaptı.

Tayyip Talha Sanuç yaptığı açıklamada, "Maça iyi başladık. İlk 30 dakika güçlü bir oyun gösterdik. Öne geçtik, ikinci golü bulabilsek farklı olacaktı. Sonrasında yediğimiz goller bizi düşürdü. İyi mücadele verdiğimizi düşünüyorum. Herkes elinden geleni yaptı. Final paslarını daha iyi yapabilsek kazanabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

"ÜST TURA ÇIKACAĞIZ, İNANIYORUM"

Tur atlamak istediklerini belirten başarılı oyuncu, "Kalan iki maçta elimizden geleni yapacağız. Üst tura çıkabileceğimize inanıyorum. İlk golden sonra geriye yaslandık. Bu noktada çözüm üretmeye çalıştık ama ikinci gol bizi beklemediğimiz duruma soktu bizi. Elimizden geleni yaptık ama istediğimiz sonucu alamadık. Üzgünüz." diye konuştu.

Tayyip Talha ayrıca, "Serdar Hocamız bana güveniyor. Güvenini boşa çıkarmamak için elimden geleni yapıyorum. Fenrbahçe maçından sonra ağrılarım oldu. Uzun süre oynamadıktan sonra 3 maç arka arkaya oynamak kolay değildi. Elimden geleni yapıyorum. Takıma faydalı olabilirsem ne mutlu bana." açıklamasında bulundu.