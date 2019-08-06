Tazminatı 20 milyon euro

TRABZONSPOR yoğurdu üfleyerek yiyor. Yusuf Yazıcı’yı Lille’e satan Bordo-Mavililer genç starın özellikle Fenerbahçe, Galatasaray ya da Beşiktaş’a transferinin önüne geçmek için de tedbirini aldı. Fransızlar ile yapılan anlaşmaya konan maddeye göre Lille, Yusuf’u Türkiye’den bir kulübe kiralar ya da satarsa Karadeniz kulübüne 20 milyon euro tazminat ödeyecek. Trabzonspor’un KAP’a yaptığı bildirime göre sözleşmenin diğer şartları ise şöyle:

● Lille bonservis bedeli olarak 16.5 milyon euro ödeyecek.

● Yusuf 25 maç oynarsa 1 milyon euro bonus ödenecek.

● Yusuf, Lille’den başka bir kulübe transfer olursa, net transfer gelirinin yüzde 20’si Trabzon’un olacak.

Bu arada Yusuf bir mesaj yayınlarken, “Trabzonspor’a, aileme, başkanıma, hocama arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.