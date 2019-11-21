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TBB Başkanı Hüseyin Aydın: Futbol kulüplerinin 7 milyar TL'lik borcu yeniden yapılandırıldı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, futbol kulüplerinin 7 milyar TL'lik borcunun yeniden yapılandırıldığını söyledi.

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Aydın, "Futbol kulüplerinin borçlarını 12 banka ve 15 faktoring şirketi yapılandırıyor" dedi.
 
“FENERBAHÇE’NİN DURUMU FARKLI”
 
Hüseyin Aydın konuyla ilgili konuşmasını şöyle sürdürdü:
 
“Borç yapılandırmasını Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray ile yaptık. Fenerbahçe ile olumlu yönde görüşmelerimiz devam ediyor. Onların daha farklı bir durumu var. Konyaspor ve Kayserispor'la da yaptık. Reddettiğimiz kulüp olmadı.
 
Biz verdiğimiz paranın geriye dönmesini istiyoruz. Bu para kazanma işinin de sürekli olmasını istiyoruz. Futbolun ne kayyumu, ne de IMF’si değiliz.”
 
“SON MAÇ LİGDE KALDILAR, TARAFTARLARINDAN ÇOK BİZ SEVİNDİK”
 
“Şimdi isim vermeyeyim bir takım vardı. Bize de çok kredi borcu var. Son maç ligde kaldılar. Biz taraftarlarından daha çok sevindik.”
 
 
 

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