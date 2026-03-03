İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2026 Salı / 15 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9823
  • EURO
    51,5048
  • ALTIN
    7547.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: İnşallah böyle devam ederiz
Spor

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: İnşallah böyle devam ederiz

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Sırbistan galibiyeti sonrası A Milli Takım'ı tebrik ederek yükselen grafiğin süreceğine inandığını söyledi.

AA3 Mart 2026 Salı 00:29 - Güncelleme:
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: İnşallah böyle devam ederiz
ABONE OL

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda Sırbistan'ı 94-86 yenen A Milli Takım'ı tebrik ederek, Türk basketbolunun her geçen gün daha iyi bir noktaya geleceğine inandığını söyledi.

Başkan Türkoğlu, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Elemelerde 4'te 4 yaparak ikinci tura yükselmeyi garantileyen milli takımın çıkışını sürdürdüğünü belirten Hidayet Türkoğlu, "Başta hocamızı ve sporcu arkadaşlarımızı kutlamak istiyoruz. 12 Dev Adam, son bir yıldır yükselen grafiğini bu maçta da sürdürdü. Burada ve ekran başındaki milyonlarca taraftarımızı gururlandırdığımıza inanıyorum. Bu süreçte bizi telefonla arayan Cumhurbaşkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Sayın Bakanımız da her zaman takımımızın yanındaydı. İnşallah böyle devam ederiz. Türk basketbolu her geçen gün bu genç arkadaşlarımızla daha da yukarıya çıkacaktır." diye konuştu.

Gösterdikleri mücadele ve özveri dolayısıyla milli basketbolculara teşekkür eden Başkan Türkoğlu, "Sakatlık demeden ve bahane üretmeden herkes isteyerek bu takımın bir parçası oluyor. Güzel bir hava yaratıldı. Herkes bu takımın parçası olmak istiyor. Her zaman bize destek olan kulüplerimize de teşekkür ediyoruz. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Bu, bizim için gurur kaynağı. İnşallah Türk basketbolu hak ettiği yere gelecektir." şeklinde görüş belirtti.

Sergilediği başarılı performansla dikkati çeken milli oyuncu Tarık Biberovic'in Türk statüsünde oynayabilmesine ilişkin çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayan Türkoğlu, "Tarık'a ayrı parantez açmak gerekiyor. Bu ailenin bir parçası gibi davrandı. Kendisine ve Fenerbahçe'ye teşekkür etmek gerekiyor. Daha sağlam girişimlerde bulunup bu engeli de aradan kaldırmak istiyoruz. O zaman kendimizi daha kuvvetli hale getireceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

Orta Doğu yangın yeri: Füzeler peş peşe fırlatıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.