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Spor

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

AA19 Mayıs 2025 Pazartesi 09:54 - Güncelleme:
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı
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Türkoğlu, TBF'nin sitesinde yer alan mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının üzerinden 106 yıl geçtiğine dikkati çekerek "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, milletimizin istikbalini Anadolu'ya taşıdığı 19 Mayıs 1919'un üzerinden tam 106 yıl geçti. Bandırma Vapuru'nun Samsun'a ulaşmasıyla başlayan kurtuluş mücadelesi, sadece bir direniş değil; aynı zamanda çağdaş, bağımsız ve gençliğe emanet edilen bir Türkiye'nin ilk adımı olmuştur. Bugün bu emaneti yaşatan Türk gençliği, hem spor sahalarında hem de yaşamın her alanında Cumhuriyetimizin en büyük güvencesidir. Basketbolun; birleştirici, geliştirici ve uluslararası temsil gücünü artırıcı yönüyle gençlerimize kattığı değerin farkındayız." ifadelerine yer verdi.

Federasyonun gençliğin yanında durmayı sürdüreceğini vurgulayan Türkoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Daha çok gencimizin sporla tanışması, daha fazla sporcumuzun bayrağımızı gururla dalgalandırması için çalışmayı sürdüreceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu cennet vatan uğruna mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı yürekten kutluyorum."

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