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Spor

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

AA29 Ağustos 2023 Salı 13:45 - Güncelleme:
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
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Türkoğlu, TBF'nin resmi internet sitesinde yer alan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman ordumuzun vatanı düşman işgalinden kurtardığı günün 101. yılında, büyük zaferin bütün coşkusunu ilk günkü gibi hissediyor ve yaşıyoruz. 30 Ağustos 1922, aziz milletimizin tutsaklığı ve işgali hiçbir şekilde kabul etmeyeceğini bütün dünyaya bir kez daha ispat ettiği tarihtir. Bağımsızlığı karakteri olarak gören önderinin izinde Türk milletinin verdiği kurtuluş mücadelesi, tarihin şanlı sayfalarında yerini almıştır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; bütün şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

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