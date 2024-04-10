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Spor

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan bayram tebriği

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

AA10 Nisan 2024 Çarşamba 11:25 - Güncelleme:
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan bayram tebriği
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türkoğlu, TBF'nin internet sitesinde yer alan mesajında, bayramların birlik ve beraberliği daha içten duygularla hissettikleri günlerden olduğunu belirtti.

Bayramların, Türk milletinin manevi değerlerinin ve dayanışma geleneğinin en güzel şekilde yaşandığı günler olduğunu aktaran Türkoğlu, "Bu özel günlerde; ailelerimizle, komşularımızla ve tüm sevdiklerimizle birlikte huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmeyi diliyoruz. Sporun doğasında yer alan sevgi, saygı, barış ve dostluk gibi kavramları; her bayram olduğu gibi bu bayramda da daha fazla hissediyor ve benimsiyoruz. Bütün İslam alemi ve halkımızın Ramazan Bayramı'nı kutlar; sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice bayramlar dilerim." ifadelerini kullandı.

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