Spor

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

IHA20 Mart 2026 Cuma 11:02 - Güncelleme:
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) resmi internet sitesinden yayımlanan mesajda Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bayramlar; bizi bir araya getiren, dayanışma ve paylaşma duygularımızı güçlendiren en özel zamanlardır. Ramazan ayının manevi derinliğinin ardından, bayramın getirdiği sevgi, huzur ve birlik duygusunu birlikte yaşamanın mutluluğunu hissediyoruz.

Sporun birleştirici gücünden ilham alarak; saygı, dostluk ve fair play anlayışını yalnızca sahalarda değil, hayatın her anında yaşatmanın değerine inanıyoruz. Bayramlar ise bu ortak değerleri yeniden hatırlamak ve pekiştirmek için anlamlı bir fırsattır.

Milletimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor; sağlık, huzur ve esenlik dolu nice bayramlar diliyorum."

Popüler Haberler
