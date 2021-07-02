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Spor

TBF seyirci kararını açıkladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), önümüzdeki sezon tüm liglerde oynanacak maçlara salon kapasitesinin yüzde 50 oranında seyirci alınacağını açıkladı.

DHA2 Temmuz 2021 Cuma 21:34 - Güncelleme: 2 Temmuz 2021 Cuma 21:34
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Türkiye Basketbol Federasyonu, önümüzdeki sezon oynanacak maçlara salon kapasitesinin yüzde 50 oranında seyirci alınacağını duyurdu. Federasyonun resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 2021-2022 sezonunda tüm liglerde salon kapasitelerinin %50'si oranında seyirci alınmasına karar vermiştir. Loca ve saha içi koltuklara da yine %50 oranında seyirci alınabilecektir. Uygulama ile ilgili tüm detaylar, TBF Sağlık Kurulu'nun, T.C. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile yaptığı görüşmelerin ardından ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır. Temennimiz, sezon başlayana kadar Covid 19 normalleşme süreciyle ilgili daha iyi şartların oluşması durumunda %100 seyirci kapasitesine dönmektir" ifadelerine yer verildi.

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