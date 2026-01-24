İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2026 Cumartesi / 6 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3725
  • EURO
    51,3279
  • ALTIN
    6945.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • TBF'den Ergin Ataman'a destek! Euroleague yönetimine çağrı
Spor

TBF'den Ergin Ataman'a destek! Euroleague yönetimine çağrı

Türkiye Basketbol Federasyonu, Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'a yönelik Maccabi Tel Aviv deplasmanında İsrailli taraftarların yaptığı kötü tezahüratları kınadı. Federasyon, Euroleague yönetimine de bir çağrıda bulundu.

IHA24 Ocak 2026 Cumartesi 12:53 - Güncelleme:
TBF'den Ergin Ataman'a destek! Euroleague yönetimine çağrı
ABONE OL

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Yunan ekibi Panathinaikos'u çalıştıran A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'a yönelik Maccabi Tel Aviv deplasmanında İsrailli taraftarların yaptığı kötü tezahüratları kınadı. TBF ayrıca Euroleague yönetiminin bu olayı incelemesini ve gerekli disiplin süreçlerini başlatmasını beklediklerini ifade etti.

TBF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, basketbolun birleştirici gücüne inanıyor; dünyanın dört bir yanında ülkemizi başarıyla temsil eden sporcu, antrenör ve idarecilerimizin her zaman en güçlü destekçisi olduğumuzu vurguluyoruz. Ülkemizi uluslararası arenada temsil eden değerlerimizin, sporun ruhuna ve etik değerlerine aykırı saldırılara maruz kalması asla kabul edilemez. Euroleague'de oynanan Maccabi Tel Aviv - Panathinaikos müsabakası sırasında, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörümüz Ergin Ataman'a yönelik gerçekleştirilen, sporun evrensel değerleriyle bağdaşmayan çirkin tezahüratları esefle kınıyoruz. Euroleague yönetiminin, sporun barışçıl doğasını korumak adına bu vahim olayı titizlikle incelemesini istiyor; benzer durumların tekrar etmemesi için gerekli disiplin süreçlerinin ivedilikle işletilmesini bekliyoruz."

  • Ergin Ataman
  • Maccabi Tel Aviv
  • kötü tezahürat

ÖNERİLEN VİDEO

Beykoz'da İETT faciası: Otobüsler kafa kafaya çarpıştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.