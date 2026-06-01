İSTANBUL 29°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Haziran 2026 Pazartesi / 16 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9038
  • EURO
    53,4267
  • ALTIN
    6610.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • TBF'den Galatasaray ve Beşiktaş'a ceza yağdı
Spor

TBF'den Galatasaray ve Beşiktaş'a ceza yağdı

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, play-off çeyrek final serisinde yaşanan olaylar nedeniyle Galatasaray'a 830 bin lira, Beşiktaş'a ise 430 bin lira para cezası verdi.

AA1 Haziran 2026 Pazartesi 19:40 - Güncelleme:
TBF'den Galatasaray ve Beşiktaş'a ceza yağdı
ABONE OL

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Galatasaray MCT Technic ve Beşiktaş GAİN'e para cezası verdi.

TBF'den yapılan açıklamada, disiplin kurulunun, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde 28 Mayıs'ta oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde yaşanan "salon ve seyirci olayları" dolayısıyla sarı-kırmızılılara toplam 830 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.

Kurul tarafından Beşiktaş GAİN İdari Menajeri Murat Mürtezaoğlu'na ise aynı müsabakada "saldırı boyutuna ulaşan fiili müdahalesi" nedeniyle 50 bin 625 lira para cezası verildi.

Akatlar'da 30 Mayıs'ta oynanan play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında siyah-beyazlı taraftarların sebep olduğu "çirkin ve kötü tezahüratlar" nedeniyle Beşiktaş'a da 430 bin lira para cezası uygulandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Komşusunun evine kurşun yağdırdı: Yaşanan panik anları saniye saniye kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.