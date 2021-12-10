TBF'nin yeni yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı

TBF'den yapılan açıklamaya göre, 4 Kasım'da gerçekleştirilen olağan genel kurulda Hidayet Türkoğlu başkanlığında seçilen yönetim kurulunun görev dağılımı şu şekilde:
Başkan Vekili: Ömer Onan
Erkek ve Kadın Süper Ligleri: Ömer Onan, Ali Limoncuoğlu, Batur Şulen, Yılmaz Argüden
Erkek Alt Ligleri: Alper Arıkoğlu, Resul Kerse
Kadın Alt Ligleri: Gökhan Dinçer, Aydın Şerbetçioğlu
Merkez Hakem Kurulu ve Temsilciler Kurulu: Kemal Dinçer
A Milli Erkek Takımı ve Altyapı Milli Takımlar: Hüseyin Beşok
A Milli Kadın Takımı ve Altyapı Milli Takımlar: Serap Yücesir, Emine Sporel Özakat
Sponsorluklar: Emre Ballı, Serkan Çağatay, A. Semih Beken
Eğitim İşleri: Şirin Karadeniz, Ali Arslan
Kamu İlişkileri: M. Fatih Öztürk, M. Mecit Çetinkaya, Mustafa Sarımermer, Sami Saylan
İletişim: Muzaffer Yıldırım, Lize Karaboğa Kaptan
Tesisler: Haluk San, Sadettin Cesur, M. Celalettin Ulusoy
Uluslararası İlişkiler: Haluk San, Kemal Dinçer
İl Temsilcileri: Gökhan Dinçer
Hukuk İşleri: H. Efe Oğuz