TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da Ellen Perez/Storm Sanders çifti çeyrek finalde

AA 09 Eylül 2020 Çarşamba 23:18 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 23:18

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da 2 numaralı seri başı Ellen Perez/Storm Sanders çifti, Laura Iona Paar/Julia Wachaczyk ikilisini 7-5 ve 6-1’lik setlerle rahat bir şekilde mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi başardı.