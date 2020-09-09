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Spor

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da Ellen Perez/Storm Sanders çifti çeyrek finalde

istanbul'da düzenlenen TEB BNP Paribas Tennis Championship turnuvasında 7-5 ve 6-1'lik setlerle Ellen Perez/Storm Sanders çifti, Laura Iona Paar/Julia Wachaczyk ikilisini yenerek çeyrek finale yükseldi.

AA09 Eylül 2020 Çarşamba 23:18 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 23:18
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TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da 2 numaralı seri başı Ellen Perez/Storm Sanders çifti, Laura Iona Paar/Julia Wachaczyk ikilisini 7-5 ve 6-1’lik setlerle rahat bir şekilde mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi başardı.

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