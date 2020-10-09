Tebrikler Milliler: Finalde kaybettik

AA 09 Ekim 2020 Cuma 22:12 - Güncelleme: 09 Ekim 2020 Cuma 22:27

Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen CEV U17 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden 17 Yaş Altı Voleybol Kız Milli Takımımız, final maçında Rusya'ya 3-1 mağlup olarak ve Avrupa ikincisi oldu.

Büyük bir başarıya imza atarak Avrupa Şampiyonası'nı gümüş madalya ile tamamlayan milli takımda, Pelin Eroktay 17, Melisa Bükmen 16, Deniz Nazlıcan ile Aleyna 6'şar, Özlem ile Dalia 4'er ve Özge 1 sayıyla oynadı.

Türkiye-Rusya: 1-3

HAKEMLER: Slobodan Kovacevic (Karadağ), Veronica Mioara Papadopol (İtalya)

SALON: SC Verde

TÜRKİYE: Özge, Melisa Ege, Deniz Nazlıcan, Pelin, Özlem, Dalia, Yasemin (L) (Aleyna, Beren, Dilay, Miray)

RUSYA: Kobzar, Zamanskaia, Suvorova, Popova, Fedorovtseva, Zhabrova, Dumrauf (L), Khabibrakhmanova (L) (Demidova, Artiukhina, Sabitova)

SETLER: 25-20, 16-25, 12-25, 23-25

SÜRE: 97 dakika (26,21,23,27)