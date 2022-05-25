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Spor

Teco Karacabey Belediyespor finale adını yazdırdı

Teco Karacabey Belediyespor, TFF 2. Lig play-off yarı final rövanşında Tarsus İdman Yurdu'nu 4-1 mağlup ederek finale adını yazdırdı.

AA25 Mayıs 2022 Çarşamba 00:30 - Güncelleme:
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TFF 2. Lig play-off yarı final rövanşında normal süresi ve uzatma bölümleri 2-2 sona eren maçta Tarsus İdman Yurdu'na penaltı atışları sonucu 4-1 üstünlük kuran Teco Karacabey Belediyespor, finale yükseldi.

İki takım, 0-0 tamamlanan ilk maçın rövanşında Tarsus İlçe Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Teco Karacabey Belediyespor, 19. dakikada Bekir Can Kara'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Tarsus İdman Yurdu, 24. dakikada Cengiz Ötkün ve 45. dakikada Artun Akçakın'ın golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Karacabey Belediyespor, 64. dakikada Uğur Mustafa Türk'ün penaltıdan attığı golle durumu 2-2'ye getirdi ve normal süre bu skorla tamamlandı.

Uzatma bölümlerinde de eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılarda rakibine 4-1 üstünlük kuran Teco Karacabey Belediyespor, adını finale yazdırdı.

Karacabey Belediyespor, finalde Bodrumspor ile Spor Toto 1. Lig'e çıkmak için karşılaşacak.

  • Teco Karacabey Belediyespor
  • Tarsus İdman Yurdu
  • TFF 2 Lig

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